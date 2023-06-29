Открытые соревнования по воркауту состоятся в Пскове 22 июля

Открытые областные соревнования по воркауту «Street fest 2023» состоятся в Пскове 22 июля. Об этом сообщается в группе спортивного движения в социальной сети «ВКонтакте».
Изображение: Street Workout Pskov
Зрелищный Фестиваль уличного спорта будет проходить в форме соревнования в два различных этапа :
С положением о соревнованиях можно ознакомиться здесь.
Возрастные категории для фристайла:
Категории общие для мужчин и женщин. Он будет оценивается согласно системе, с которой можно ознакомиться по ссылке.
Возрастные категории для троеборья:
Для регистрации на состязания следует заполнить анкету.
Место проведения соревнований: Псков, улица Воеводы Шуйского, 9, воркаут-площадка на набережной реки Великой. Подтверждение регистрации с 11:30, начало мероприятия в 13:00.
По всем вопросам следует писать в сообщения группы уличного движения.