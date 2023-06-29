Спорт

Открытые соревнования по воркауту состоятся в Пскове 22 июля

Открытые областные соревнования по воркауту «Street fest 2023» состоятся в Пскове 22 июля. Об этом сообщается в группе спортивного движения в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: Street Workout Pskov

Зрелищный Фестиваль уличного спорта будет проходить в форме соревнования в два различных этапа :

Workout Freestyle - фристайл;

Workout Троеборье - подтягивание на турнике, отжимание на брусьях (девушки от пола), подъём прямых ног к перекладине.

С положением о соревнованиях можно ознакомиться здесь.

Возрастные категории для фристайла:

от 10 до 13 лет,

от 14 до 17 лет,

от 18 до 35 лет.

Категории общие для мужчин и женщин. Он будет оценивается согласно системе, с которой можно ознакомиться по ссылке.

Возрастные категории для троеборья:

от 10 до 13 лет - мужчины,

от 14 до 17 лет - мужчины,

от 18 до 35 лет - мужчины,

от 36 лет и выше - мужчины,

от 12 лет и выше - девушки.

Для регистрации на состязания следует заполнить анкету.

Место проведения соревнований: Псков, улица Воеводы Шуйского, 9, воркаут-площадка на набережной реки Великой. Подтверждение регистрации с 11:30, начало мероприятия в 13:00.

По всем вопросам следует писать в сообщения группы уличного движения.