Спорт

Команда псковской прокуратуры заняла третье место на турнире по мини-футболу «Кубок Ладоги»

Межрегиональный турнир работников органов прокуратуры по мини-футболу «Кубок Ладоги» состоялся в Гатчине 8 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба прокуратуры Псковской области

В качестве почетного гостя на мероприятии присутствовала начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу Нелли Евгеньевна Солнышкина.

Кубок турнира достался команде прокуратуры города Санкт-Петербурга, на втором месте – команда прокуратуры Новгородской области.

Бронзу завоевала команда прокуратуры Псковской области.