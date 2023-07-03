Спорт

Олимпийские игры молодежи в 35-й раз состоялись в Псковском районе

Торжественное открытие ХХХV олимпийских игр молодежи Псковского района состоялось 7 июля. Соревнования прошли на озере Янино в Середкинской волости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

В соревнованиях приняли участие семь команд по 30 человек в каждой. Программа мероприятия включала в себя соревнования по футболу, волейболу, стрельбе, армрестлингу, биатлону, дартсу, городкам, а также различные конкурсы.

По традиции олимпийцев поприветствовала глава Псковского района Наталья Федорова, которая пожелала участникам хороших соревнований и победы, а также поблагодарила основателей туристического слёта района.

Удачи, хорошего настроения и командного духа пожелал депутат Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь. К поздравлениям присоединился председатель собрания депутатов Псковского района Владимир Яников.

«В этом юбилейном году особенная семейная атмосфера, сменилось уже не одно поколение, участвуют как "старожилы" турслета, так и малыши, которые наверняка примут участие в следующих играх и продолжат хорошую традицию района», - добавили в администрации.