Спорт

Две трети спортивных секций в России могут закрыться

Для организаций, реализующих программы спортивной подготовки, хотят продлить сроки лицензирования, а юниоров — защитить от исключения из спортшкол. Такие поправки в законодательство планируют внести до конца весенней сессии. Иначе почти 150 тысяч спортсменов, которым исполнится 18 лет, окажутся на улице, а две трети спортшкол рискуют перейти с профильной на массовую подготовку.

В 2021 году приняли закон, который должен был гармонизировать законодательства о физической культуре и спорте и об образовании. 1 января 2023 года он вступил в силу. Уже полгода специально созданная рабочая группа следит за его реализацией и выявляет ожидаемые и неожиданные недочеты.

Один из них требует срочного вмешательства — это проблема с лицензированием спортшкол. 1 сентября закончится действие временных лицензий, и до этого срока организации, реализующие программы спортивной подготовки, должны получить постоянные. Процесс идет медленно.

Зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская ранее сообщила, что, по данным Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, из 2593 спортшкол получили разрешение на образовательную деятельность только 811. Если ситуация не изменится, две трети всех спортшкол страны в новом учебном году не смогут заниматься со своими воспитанниками, пояснила сенатор.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила отработать этот вопрос в регионах и с ответственными федеральными ведомствами — Минспорта и Минпросвещения, чтобы ускорить процесс. Однако, как объяснил «Парламентской газете» член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков, сделать это невозможно: как минимум не у всех субъектов есть на это деньги.

Поэтому рабочая группа планирует еще до конца весенней сессии предложить изменения в законодательство. Например, продлить срок на получение постоянной лицензии до 1 января 2026 года, чтобы регионы успели подготовить спортивные объекты и спортшколы к требованиям Рособрнадзора и Роспотребнадзора.

Тренировать детей без лицензии организации не смогут, но и пустовать инфраструктура в любом случае не будет, объяснил заместитель министра спорта Алексей Морозов: «Закроется ли школа? Нет, не закроется, но она перейдет на выполнение физкультурно-спортивных услуг, то есть ее объекты будут сдавать в аренду соответственно «Ночной лиге», коммерческим коллективам каким-то там, оказывать услуги населению по общеразвивающим программам, а это массовка фактически».

То есть не будет секций по видам спорта — футболу, хоккею, легкой атлетике и прочим. Будет сплошная общефизическая подготовка. Проще говоря, массовая физкультура. И дополнительная, причем весьма важная проблема в том, что многие регионы вполне не прочь пойти именно по такому пути: это проще и дает возможность заработать деньги.

Министерства стараются решить проблему со спортивными объектами, которые не могут получить лицензию. И все сходятся в том, что действующие нормы СанПиН надо менять либо иначе подходить к системе лицензирования дополнительного образования детей.

Ведь, например, СанПиН требует, чтобы на спортобъекте было естественное освещение. Откуда оно на крытом катке? Его просто не может быть, так как существует определенная технология заливки, подготовки и содержания льда. Не появятся окна и во многих спортивных залах для борьбы или тяжелой атлетики, которые часто находятся в помещениях только с искусственным освещением.

Замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Евгений Семченко считает, что вопрос включения в СанПиН особенностей разных объектов нужно отработать с Роспотребнадзором. «В части освещения ледовых дворцов, в части плоскостных сооружений, открытых площадок и быстровозводимых конструкций», — пояснил представитель ведомства. Сейчас в СанПиН последние вообще не упоминаются, а жизнь не стоит на месте, и это должно найти отражение в нормативной базе, считает он.

Еще одна проблема — нельзя финансировать за счет бюджета спортивную подготовку совершеннолетних юниоров. «Сейчас все спортсмены, которым исполнилось 18 лет, должны быть отчислены или переведены на платную основу, и в юношеских и детских соревнованиях они участвовать уже не смогут, — объяснил Терюшков. — А это — наш золотой резерв, ребята, которые впоследствии могут приносить высокие награды как для субъекта, так и для страны».

В России почти 150 тысяч детей, которые уже в этом году из-за этого не смогут продолжать тренировать. «Это большая проблема. Не все центры спортивной подготовки, которые есть в субъектах, могут взять к себе на ставки или на обеспечение этих спортсменов», — добавил Морозов.

Решить эту проблему тоже хотят до начала учебного года, поэтому поправки в законодательство планируют внести до конца весенней сессии. Только тогда юниоры смогут продолжать тренировки без дополнительных условий.