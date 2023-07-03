Спорт

Новые разделительные дорожки появились в бассейне псковского «Барса»

Новые разделительные дорожки для бассейна установили в спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Барс» города Пскова. Замена инвентаря стала возможной благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На эти цели из областного и федерального бюджетов выделили более 290 тысяч рублей.

В прошлом году в рамках нацпроекта в учреждение была приобретена новая система автоматической регистрации времени, предназначенная для проведения соревнований по плаванию. Ее стоимость — свыше 4 млн рублей.

В рамках профильного нацпроекта в Псковской области ежегодно проводится строительство новых спортивных сооружений, модернизация имеющихся учреждений и их комплектация современным спортивным инвентарем. Так, до конца года в спортивную школу олимпийского резерва «Надежда» будут поставлены велосипеды и запчасти к ним.