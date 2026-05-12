 
Спорт

Городские власти вели переговоры по масштабированию Псковского велопарада

0

«По моей инициативе велись переговоры с организаторами крупных велопробегов в других городах, чтобы попробовать организовать большой велопробег в Пскове», - сказал глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Автолюбители сейчас меня возненавидят, понятное дело, как в очередной раз, когда мы перекрываем город ради бега или еще чего- нибудь. Но я - тот человек, который отказался перекрывать Октябрьскую площадь ради Дня города, и говорить о том, что я не думаю про автолюбителей, может быть, не совсем правильно. Я считаю, что в выходные дни возможно перекрыть часть центра города ради спортивных мероприятий. Считаю, что это важно, потому что мы развиваем здоровый образ жизни и туризм», - пояснил Борис Елкин.

На 6 июня запланировал региональный ежегодный Псковский велопарад. Будет праздник в стартовом городке, проезд колонной по основным улицам Пскова. На месте сбора планируются различные площадки, организованные партнёрами, конкурс на самый оригинальный костюм, игры на свежем воздухе и многое другое. В программе возможны изменения. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026