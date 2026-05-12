Городские власти вели переговоры по масштабированию Псковского велопарада

«По моей инициативе велись переговоры с организаторами крупных велопробегов в других городах, чтобы попробовать организовать большой велопробег в Пскове», - сказал глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Автолюбители сейчас меня возненавидят, понятное дело, как в очередной раз, когда мы перекрываем город ради бега или еще чего- нибудь. Но я - тот человек, который отказался перекрывать Октябрьскую площадь ради Дня города, и говорить о том, что я не думаю про автолюбителей, может быть, не совсем правильно. Я считаю, что в выходные дни возможно перекрыть часть центра города ради спортивных мероприятий. Считаю, что это важно, потому что мы развиваем здоровый образ жизни и туризм», - пояснил Борис Елкин.

На 6 июня запланировал региональный ежегодный Псковский велопарад. Будет праздник в стартовом городке, проезд колонной по основным улицам Пскова. На месте сбора планируются различные площадки, организованные партнёрами, конкурс на самый оригинальный костюм, игры на свежем воздухе и многое другое. В программе возможны изменения.