Футбольный фестиваль для детей до 8 лет состоится на псковском «Машиностроителе»

Футбольная команда «Машиностроитель» приглашает мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 8 лет принять участие в футбольном фестивале, который состоится в четверг, 14 мая, в 18:30, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Фестиваль пройдет на футбольном стадионе «Машиностроитель», расположенном по адресу: Кузнецкая улица, дом 25. Будут игры, «праздник футбола», всем гостям обещают призы.

Регистрация на футбольный фестиваль начнется в 18:10. Информация и запись по телефону: +7-911-693-00-33.