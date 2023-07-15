Спорт

«Зенит» обыграл ЦСКА и в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

Петербургский «Зенит» в серии пенальти обыграл московский ЦСКА и стал обладателем Олимпбет - Суперкубка России по футболу. Встреча прошла в субботу на «Ак Барс - Арене» в Казани.

Основное время матча завершилось безголевой ничьей. В серии пенальти «Зенит» оказался сильнее со счетом 5:4, решающий 11-метровый реализовал защитник Роберт Ренан. У ЦСКА пенальти не реализовали Милан Гайич и Никита Ермаков, оба удара отразил голкипер «Зенита» Михаил Кержаков. У петербуржцев пенальти не забил Иван Сергеев, удар которого отбил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, пишет ТАСС.

«Зенит» стал обладателем Суперкубка России в восьмой раз в истории и обошел ЦСКА по этому показателю. Ранее сине-бело-голубые выигрывали трофей в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 и 2022 годах. ЦСКА становился обладателем Суперкубка России семь раз (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018).