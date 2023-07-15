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Спорт

Открытые тренировки по боксу с чемпионами мира пройдут в Псковской области

17.07.2023 17:33|ПсковКомментариев: 0

Всероссийский спортивный марафон «Единой России» «Сила России» объединил уже более 27 тысяч человек. Партия вместе с партнёрами проекта провела почти 3 тысячи мероприятий: сдачу норм ГТО, семейные спортивные праздники в ПВРах, военных городках, тренировки по национальным видам спорта, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Самыми крупными площадками «Силы России» стали Санкт-Петербург, Новосибирская и Ульяновская области, Республики Северная Осетия и Татарстан.

«Мы специально подготовили площадки для детей, семей, людей с инвалидностью, граждан пожилого возраста. Участие в них даёт возможность стать обладателем уникальных призов от олимпийских чемпионов. Их мы разыграем в конце нашего марафона в августе», - сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

В Новосибирске на центральной площади школьники и студенты сделали зарядку, которую для них провёл депутат Госдумы, трёхкратный победитель олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин. В Ульяновской области в ФОКе «Лидер» для юных спортсменов мастер-класс по хоккею провёл депутат Госдумы, президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. 

В Северной Осетии по инициативе депутата Госдумы, трёхкратного Олимпийского чемпиона Артура Таймазова прошёл международный турнир по вольной борьбе среди юниоров. К нему присоединились спортсмены из других государств и регионов, в том числе - ЛНР и ДНР.

В Казани состоялся забег на 100 и 1000 метров. В нём приняли участие студенты института МВД, сотрудники Республиканской клинической больницы, работающая молодёжь предприятий и представители общественных организаций. В Санкт-Петербурге устроили масштабные состязания по пляжному волейболу.

 «Псковская область присоединилась к Всероссийскому спортивному марафону «Сила России», и в нашем регионе уже прошли открытые тренировки по боксу, самбо, волейболу, баскетболу, настольному теннису, армрестлингу, хоккею, фигурному катанию на коньках, мини-футболу. В ходе марафона знаменитые спортсмены проводят открытые тренировки в парках, помогают подросткам сделать правильный выбор в пользу здорового образа жизни и делятся секретами спортивного мастерства», - отметил чемпион Мира по самбо среди студентов, чемпион России по дзюдо, 2-кратный обладатель командного Кубка Европы по дзюдо, региональный координатор партийного проекта «За самбо» Владимир Владимиров.

В Великих Луках мы провели мастер-классы, показательные выступления и открытые тренировки по самбо, а первый мастер спорта Международного класса по боксу в Псковской области, финалист Чемпионата России по боксу, победитель Кубка Мира 2019 и 2020, победитель Международных турниров Сергей Егоров провел открытую тренировку по боксу.

«Член регионального совета сторонников партии "Единая Россия", руководитель Псковского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Александр Кривотулов в Пскове организовал несколько тренировок по боксу», - рассказал Владимир Владимиров.

Марафон продолжится в течение месяца. В Псковской области еще пройдут открытые тренировки по боксу с чемпионами мира, России, мастерами спорта Артуром Акавовым, Валерием Брудовым, Андреем Богдановым, Русланом Шамиловым.

Напомним, «Единая Россия» запустила масштабный Всероссийский спортивный марафон «Сила России». В рамках мероприятия проходят бесплатные занятия в спортивных секциях, различные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами, сдача норм ГТО. Участвовать в марафоне могут в том числе и люди с ограниченными возможностями.

Инициативу поддержали более 1000 некоммерческих организаций. В числе партнёров марафона Российская Федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, ДОСААФ и другие.

Завершится марафон праздничным фестивалем ко Дню физкультурника, который отмечается в этом году 12 августа. Тогда же пройдёт розыгрыш призов от именитых спортсменов.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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