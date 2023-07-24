Спорт

Новый ФОКОТ открылся в псковской Родине

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) в деревне Родина Псковского района. Во вторник, 1 августа, на площадке прошли товарищеские футбольный и волейбольные матчи с участием учащихся муниципальных школ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: «Псковская провинция»

Кроме того, здесь прошли показательные выступления молодых боксеров и местных коллективов художественной самодеятельности.

Поддержать юных спортсменов и оценить качество спортплощадки собрались представители региональной и районной властей, депутаты Псковского областного Собрания, члены делегации Республики Беларусь, а также местные жители.

Спортивное сооружение воздвигнуто в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

В состав объекта включены: круговая 4-полосная беговая дорожка длиной 200 метров, футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для игры в волейбол и баскетбол, крытая тренажерная зона и воркаут-платформа, а также трибуна для зрителей. Территория ФОКОТа ограждена, по периметру установлены мачты уличного освещения.

До конца года еще один ФОКОТ по нацпроекту планируется возвести в Пскове, он расположится около Естественно-математического лицея №20.

Также в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» планируется возвести три «умные» спортивные площадки в Пскове, Острове и деревне Соловьи Псковского района. Кроме того, в столице региона возведут фиджитал-центр — спортивную площадку нового поколения.