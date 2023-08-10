Спорт

Самым опытным участником первого псковского триатлона стал 70-летний спортсмен из Мурманска

Самым опытным участником первого псковского триатлона стал 70-летний спортсмен из Мурманска. Об этом Псковский Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Пскове 13 августа впервые состоятся соревнования по триатлону на олимпийской дистанции, в рамках которых пройдет и открытый чемпионат Псковской области по этой дисциплине.

Участие в соревнованиях примут более ста спортсменов из десяти регионов страны. Они преодолеют 1,5 км по реке Великой, 40 км на велосипеде по центральным улицам Пскова и 10 км по живописному парку. Каждый участник финиширует под стенами древнего Псковского кремля и получит уникальную медаль финишера.

Для обеспечения безопасности 13 августа введут временное ограничение движения на нескольких улицах Пскова. С 6:15 до 11:00 перекрытие организуют по улице Советской на участке от Октябрьской площади до площади Победы, улице Профсоюзной, улице Гражданской на участке от Октябрьского проспекта до Яна Фабрициуса, улице Яна Фабрициуса на участке от Гражданской до Кузнецкой, в также с 8:00 до 13:30 — по улице Свердлова на участке от Воровского до Карла Маркса. По маршруту проведения соревнований запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Накануне состоятся забеги-спутники триатлона. Детский забег «Детинец» на дистанцию 1 км готовятся пробежать около 100 участников, а женский забег «Ольгинский» на дистанцию 5 км — более 40 спортсменок.

Самыми юными участниками соревнований станут дети 2016 года рождения. Самый опытный спортсмен псковского триатлона — 70-летний Александр Павлов. В этом году за его плечами уже несколько дистанций: Спринт Карелия, Спринт Полярные Зори. Теперь он решил покорить и псковский триатлонный маршрут.

Победители и призеры абсолютного первенства и возрастных групп будут награждены медалями и призами на церемонии награждения.