Спорт

Псковский спортсмен стал призером чемпионата России по гребному спорту

Спортсмен из Псковской области Вадим Морозов стал призером чемпионата России по гребному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Чемпионат России по гребному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в Москве в 5 по 12 августа. Псковский спортсмен Вадим Морозов занял 2 место.

«Поздравляем Вадима и его тренера Простака Алексея Александровича и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре спортивной подготовки.