Спорт

Псковская велосипедистка стала лучшей на чемпионате России в парной гонке

Спортсменка из Псковской области с партнершей заняла первое место на чемпионате России среди женщин по велосипедному спорту на шоссе в парной гонке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Чемпионат России среди женщин по велосипедному спорту на шоссе в парной гонке проходил в городе Муром Владимирской области с 1 по 7 августа. Псковская спортсменка Ирина Кузнецова в паре с Анастасией Печерских заняла первое место в парной гонке на 25 км.

«Поздравляем Ирину и её тренера Тарасова Вячеслава Анатольевича и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре.