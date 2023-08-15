Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гости студии - начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин, и. о. директора МБУ «Псковский городской молодёжный центр» Мария Каменская и тренер центра «...Хоть отбавляй!», член сборной СЗФО по брейкингу Иван Андреев.

Ведущая Дина Дабришюте поговорит с ними о фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове.

Трансляция завершена.