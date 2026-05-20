В Великих Луках параллельно со встречей воздухоплавателей пройдет молодежный форум «Воздух»

В Великих Луках параллельно со встречей воздухоплавателей, с 9 по 12 июня, пройдет молодежный образовательный форум «Воздух». Программа рассчитана на молодежь из разных городов, где все желающие смогут встретиться с пилотами, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

С 9 по 12 июня в городе Великие Луки на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта и семейно-досугового центра «Атмосфера» состоится образовательная программа, которая включает особенности организации спортивных мероприятий и медиа в спорте. Напомним, что форум официально проходит второй раз. В этом году он проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежи. Продолжается регистрация к участию для молодежи в возрасте до 35 лет до 1 июня включительно.

Для участников предоставляется бесплатное проживание в общежитии спортивной академии, питание, мерч, лекции и мастер-классы. Для студентов будут сопровождающие письма-вызовы на учебное заведение, подтверждающее официальное участие в программе.

Общие встречи – спортивные зарядки и пробежки, а также встречи с представителями воздухоплавательного спорта будут открытыми для всех желающих независимо от возраста и принадлежности к учебному заведению.

На открытые встречи может зарегистрироваться любой заинтересованный гражданин. Анонсы встреч будут публиковаться в официальном канале форума заблаговременно.

Среди экспертов форума уже подтвердили свое участие: председатель Псковской областной федерации кудо, руководитель Федерации кудо Северо-Западного федерального округа, вице-президент Федерации кудо России, мастер спорта по кудо, судья всероссийской категории по кудо, КМС по боевому самбо, КМС по дзюдо, КМС по рукопашному бою, председатель Федерации страйкбола Псковской области Илья Кучеров, вице-президент Федерации флаин диска по школьному и студенческому спорту, бронзовый призер ЧЕ по алтимату, восьмикратная чемпионка России, тренер студенческой сборной команды Москвы и академии МГПУ по алтимату Ксения Казакова, экс-руководитель медиадепартамента АССК России, младший специалист службы маркетинга ПК «Балтика» Анастасия Процюк, руководитель департамента клубного развития АССК России Александра Шепель, судья первой квалификационной категории по воздухоплавательному спорту, спортивный комментатор и главный редактор профильного блога про воздухоплавание «Воздухоплавание Великие Луки» Дмитрий Иванов, авторы «Типично Псковского подкаста» Иван Корнышев и Кирилл Гаркуша, чемпион мира по строгому подъему на бицепс Илья Воронов.

Среди пилотов ожидается участие президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло и молодых великолукских пилотов Максима Валуева и Евгения Кравченко.

Для слушателей форума это возможность познакомиться с действующими пилотами и их экипажами, задать интересующие ребят вопросы. Форум направлен на развитие молодежи и молодежных, спортивных, общественных объединений, а также популяризацию воздухоплавательного спорта.

Так как город Великие Луки является столицей воздухоплавательного спорта, одной из задач форума стало знакомство молодежи с особенностями данного вида спорта. Кроме того, образовательная программа направлена на повышение качества и количества спортивных мероприятий, которые организовываются по инициативе молодежи внутри своих регионов и на базе образовательных организаций.