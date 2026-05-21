Завтра Псков присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»

22 мая в Пскове пройдёт традиционная всероссийская акция «На работу на велосипеде». В этот день каждый владелец двухколёсного транспорта сможет получить подарки и бонусы от организаторов и партнёров мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.
На протяжении всего дня в разных районах города будут работать тринадцать специальных точек. Три из них, организаторские, откроются в 7:00 и примут участников до 10:00 в следующих локациях:
- на пересечении Юбилейной улицы и Рижского проспекта (сквер между домом №68 и пешеходным переходом),
- на Аллее Героев у Вечного огня (улица Свердлова),
- возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16).
Здесь волонтёры будут выдавать фирменную символику, сладкие батончики, а также помогут закрепить номерки на велосипедах. Полный список всех «точек», включая адреса партнёров, опубликован на официальном сайте акции.
Особое внимание уделено безопасности. У центральной аптеки будет расположен пункт Госавтоинспекции, где сотрудники проведут инструктаж по правилам безопасного движения для велосипедистов.
Организатор мероприятия Егор Гронский отметил многолетнее сотрудничество с городским бизнесом:
Регистрация на акцию открыта на сайте. Она поможет организаторам распределить раздаточную продукцию по точкам в соответствии со спросом.
Акция «На работу на велосипеде» проходит в Пскове дважды в год. Её организатором выступает Псковский городской молодёжный центр.