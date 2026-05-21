 
Спорт

Завтра Псков присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»

0

22 мая в Пскове пройдёт традиционная всероссийская акция «На работу на велосипеде». В этот день каждый владелец двухколёсного транспорта сможет получить подарки и бонусы от организаторов и партнёров мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

На протяжении всего дня в разных районах города будут работать тринадцать специальных точек. Три из них, организаторские, откроются в 7:00 и примут участников до 10:00 в следующих локациях: 

  • на пересечении Юбилейной улицы и Рижского проспекта (сквер между домом №68 и пешеходным переходом),
  • на Аллее Героев у Вечного огня (улица Свердлова),
  • возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16).

Здесь волонтёры будут выдавать фирменную символику, сладкие батончики, а также помогут закрепить номерки на велосипедах. Полный список всех «точек», включая адреса партнёров, опубликован на официальном сайте акции.

Особое внимание уделено безопасности. У центральной аптеки будет расположен пункт Госавтоинспекции, где сотрудники проведут инструктаж по правилам безопасного движения для велосипедистов.

«Партнёры акции тоже подготовили поощрения для участников: в разных точках города можно будет получить бесплатные напитки, кусочки пиццы или скидки на продукцию. Только надо иметь в виду, что у каждой точки – свой график работы. И ещё один важный момент: чтобы забрать бонусы у партнёров, нужно зайти внутрь заведения и подтвердить, что участник акции действительно приехал на велосипеде», - сообщили в молодёжном центре.

Организатор мероприятия Егор Гронский отметил многолетнее сотрудничество с городским бизнесом: 

«Каждый год мы ищем партнёров, которые поддерживают велодвижение, и многие откликаются сразу. С некоторыми сотрудничаем уже много лет подряд – например, с "Кофейным домом" и "Кавериным". А вообще весенняя акция "На работу на велосипеде" – это своего рода разминка перед городским велопарадом, который состоится уже 6 июня. Так что ждём всех и на одном событии, и на другом!»

Регистрация на акцию открыта на сайте. Она поможет организаторам распределить раздаточную продукцию по точкам в соответствии со спросом.

Акция «На работу на велосипеде» проходит в Пскове дважды в год. Её организатором выступает Псковский городской молодёжный центр.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026