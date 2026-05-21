Завтра Псков присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»

22 мая в Пскове пройдёт традиционная всероссийская акция «На работу на велосипеде». В этот день каждый владелец двухколёсного транспорта сможет получить подарки и бонусы от организаторов и партнёров мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

На протяжении всего дня в разных районах города будут работать тринадцать специальных точек. Три из них, организаторские, откроются в 7:00 и примут участников до 10:00 в следующих локациях:

на пересечении Юбилейной улицы и Рижского проспекта (сквер между домом №68 и пешеходным переходом),

на Аллее Героев у Вечного огня (улица Свердлова),

возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16).

Здесь волонтёры будут выдавать фирменную символику, сладкие батончики, а также помогут закрепить номерки на велосипедах. Полный список всех «точек», включая адреса партнёров, опубликован на официальном сайте акции.

Особое внимание уделено безопасности. У центральной аптеки будет расположен пункт Госавтоинспекции, где сотрудники проведут инструктаж по правилам безопасного движения для велосипедистов.

«Партнёры акции тоже подготовили поощрения для участников: в разных точках города можно будет получить бесплатные напитки, кусочки пиццы или скидки на продукцию. Только надо иметь в виду, что у каждой точки – свой график работы. И ещё один важный момент: чтобы забрать бонусы у партнёров, нужно зайти внутрь заведения и подтвердить, что участник акции действительно приехал на велосипеде», - сообщили в молодёжном центре.

Организатор мероприятия Егор Гронский отметил многолетнее сотрудничество с городским бизнесом:

«Каждый год мы ищем партнёров, которые поддерживают велодвижение, и многие откликаются сразу. С некоторыми сотрудничаем уже много лет подряд – например, с "Кофейным домом" и "Кавериным". А вообще весенняя акция "На работу на велосипеде" – это своего рода разминка перед городским велопарадом, который состоится уже 6 июня. Так что ждём всех и на одном событии, и на другом!»

Регистрация на акцию открыта на сайте. Она поможет организаторам распределить раздаточную продукцию по точкам в соответствии со спросом.

Акция «На работу на велосипеде» проходит в Пскове дважды в год. Её организатором выступает Псковский городской молодёжный центр.