«Вики-фест» пройдет в Пскове в пятый раз

«Вики-фест» пройдет в юбилейный раз в Пскове 13 июня. Фестиваль пройдёт в формате open-air в Парке строителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

На фестивале будут организованы несколько площадок, которые рассчитаны и на взрослых, и на детей, и на семейную аудиторию. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и флешмобах по джампингу, FitRock и по массовому джампингу.

«Традиционно, фестиваль соберёт как спортсменов, так и творческих людей нашего региона», - отметили организаторы.

Помимо этого, гостей будут ожидать выступления артистов, а также розыгрыши призов и подарков.

Начало мероприятия состоится в 11:00. Вход свободный.