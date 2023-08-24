Спорт

Ремонт спортзала завершили в Псковском кооперативном техникуме

Масштабный ремонт спортзала Псковского кооперативного техникума завершили на улице Калинина. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Все работы велись на средства клуба по настольному теннису Nordman. Строители вышли на этот объект весной, весь процесс занял примерно четыре месяца. Специалисты вместо старых деревянных окон установили современные стеклопакеты, полностью заменили пол, который был здесь обустроен в 1971 году, также заменили все трубы отопления. В помещении установили телескопические стойки с сеткой для игры в волейбол. Кроме того, в порядок рабочие привели парковку и дорогу около здания.

«Отдельные слова благодарности выражаем строителям: ремонт выполнен в срок, качественно и с соблюдением всех технических норм. Сейчас спортзал готов к эксплуатации. Совсем скоро здесь продолжатся соревнования и профессиональные тренировки. Всем - добро пожаловать!» - подчеркнул Юрий Сорокин.