Спорт

Футбольные клубы «Псков» и «Алмаз-Антей» проведут матчи 2 сентября

В первые выходные осени пройдут очередные матчи Юношеской футбольной лиги Северо-Запада. Неделю отдыха получила «Балтика», остальные участники сыграют 2 и 3 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

ФК «Псков», претендующий на медали в турнирах двух возрастов, приедет в гости к «Алмазу-Антею». Петербуржцы идут первыми в ЮФЛ Северо-Запад – 2 и по потерянным очкам лидируют в соревновании старших юношей.

Пропускавшая предыдущий тур СШ-5 примет в Калининграде «Динамо-Вологду». «Электрон», взявший шесть очков в прошлые выходные, снова сыграет дома — против СШ-7 Петрозаводска. «Ленинградец» встретится с СШ Коми, а «Экспресс» — с «Череповцом».

Расписание матчей 16-го тура:

2 сентября, суббота

«Алмаз-Антей» — ФК «Псков» (начало матчей — в 10:00, 12:30 и 15:00)

СШ-5 Калининград — «Динамо-Вологда» (начало матчей — в 12:00, 14:30 и 17:00)

3 сентября, воскресенье