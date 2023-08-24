Футбольные клубы «Псков» и «Алмаз-Антей» проведут матчи 2 сентября

В первые выходные осени пройдут очередные матчи Юношеской футбольной лиги Северо-Запада. Неделю отдыха получила «Балтика», остальные участники сыграют 2 и 3 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».
ФК «Псков», претендующий на медали в турнирах двух возрастов, приедет в гости к «Алмазу-Антею». Петербуржцы идут первыми в ЮФЛ Северо-Запад – 2 и по потерянным очкам лидируют в соревновании старших юношей.
Пропускавшая предыдущий тур СШ-5 примет в Калининграде «Динамо-Вологду». «Электрон», взявший шесть очков в прошлые выходные, снова сыграет дома — против СШ-7 Петрозаводска. «Ленинградец» встретится с СШ Коми, а «Экспресс» — с «Череповцом».
Расписание матчей 16-го тура:
2 сентября, суббота
3 сентября, воскресенье