Спорт

В псковскую спортшколу олимпийского резерва поступили новые велосипеды на 1,7 млн рублей

Псковская спортивная школа олимпийского резерва «Надежда» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» получила возможность обновить материально-техническую базу по направлению «велосипедный спорт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В школу уже поставили 8 спортивных шоссейных велосипедов, 6 спортивных велосипедов для маунтинбайка, а также комплектующие и запчасти к ним. На эти цели из консолидированного бюджета выделили почти 1,7 млн рублей.

«Весь инвентарь хорошего качества. Он будет способствовать качественной подготовке спортсменов», — заметил директор учреждения Сергей Кравченко.

В настоящее время велосипедным спортом в школе олимпийского резерва занимаются 40 человек. При этом Сергей Кравченко отметил растущий интерес к этому виду спорта. По его словам, во многом это связано с улучшением материально-технической базы для тренировок.

«Прогресс налицо. На стадионе "Машиностроитель" после реконструкции для велосипедистов появился отдельный тренировочный зал, зона для обслуживания и ремонта инвентаря. В последнее время этот вид спорта получил значительный импульс к развитию», — подчеркнул директор спортивной школы олимпийского резерва.

Отметим, что ранее в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Барс» получила разделительные дорожки для бассейна. На эти цели из консолидированного бюджета было выделено около 290 тысяч рублей.