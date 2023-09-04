Спорт

Новые комплекты формы подарили великолукской хоккейной команде «Экспресс – 2014»

Великолукской хоккейной команде «Экспресс – 2014» передали 17 комплектов формы. Их подарили региональное отделение «Единой России» и завод «ЗЭТО» по просьбе родителей спортсменов. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Сейчас в команде занимаются 14 мальчиков и девочек 8-9 лет. Под руководством тренера Вадима Ледяйкина ребята успешно осваивают хоккей и наращивают свое мастерство. Они подают надежды. И важно поддерживать юных спортсменов на каждом этапе их карьеры. Уверен, что мы обязательно будем гордиться достижениями наших юных хоккеистов», – отметил он.

Команда «Экспресс – 2014» регулярно участвует в различных турнирах. На днях спортсмены отправятся в Смоленск – уже в новой форме.