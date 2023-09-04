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В чем особенность таврелей, рассказали в региональной федерации

В Псковской области дан старт новому виду спорта - таврелям. Об особенностях дисциплины Псковской Ленте Новостей рассказали в региональной федерации по таврелям.

Фото здесь и далее: федерация таврелей Псковской области

«Таврели стали развивать в России с 1997 года, но официальный статус национального вида спорта игра получила в 2017 году. Известные также под названием русские шахматы, таврели популярны во многих регионах России с общей численностью более 20 000 спортсменов, количество которых ежегодно растет. Игра частично похожа на классические шахматы, так как ведется на 64 клеточной доске, у каждой армии 16 таврелей (с ходами как у классических шахматных фигур), но свои названия», - рассказал председатель региональной федерации Григорий Шаранков.

Главной отличительной особенностью здесь является третье измерение, так как таврели образуют башни, растущие в высоту, становясь друг на друга. Также фигуры не съедают друг друга, а захватывают в плен. Данные нюансы и некоторые дополнения в корне меняют стратегию ведения боя, делая игру счетной, более динамичной и, конечно, зрелищной, продолжил он.

В Псковской области таврели начали развиваться в Великих Луках. Валентин Власов является мастером FIDE по шахматам и гроссмейстер по таврелям, главным тренером по таврелям в городе. Свое первое выступление на турнире в Смоленске в 2000 году он вспоминает, как случайное предложение сыграть в русские шахматы для расширения географии участников.

«"Новые шахматы" ему сразу понравились, благодаря простору для творчества, отсутствия заученной дебютной теории и возможности проявить свои счетные способности. С увеличением числа турниров, с хорошими условиями организации и призовыми, при меньшей конкуренции, чем в шахматах, интерес к игре с каждым годом стал только усиливаться. В этом году Валентин Власов стал чемпионом России по таврелям, впервые в своей карьере, выиграв турнир, прошедший в Краснодарском крае в пансионате Шепси», - уточнили в федерации.

За долгие годы работы Валентин Власов подготовил несколько поколений таврелистов, которые успешно представляли Псковскую область на соревнованиях российского и международного уровня.

Этим летом его ученики приняли участие в чемпионате и первенстве России в городе Туапсе, а в конце августа вернулись с фестиваля интеллектуального ежегодного фестиваля спортивно-логических игр Vladimir OPEN 2023. Спортсмены поделились своим мнением, почему им нравится играть в таврели.

Кирилл Титов (16 лет) познакомился с игрой в 2019 году. Являясь победителем первенства Псковской области по классическим шахматам, выиграл первенство России по таврелям среди юниоров. По мнению Кирилла, его опыт в шахматах как помогает, так и иногда мешает решать новые нестандартные задачи в русских шахматах. Считает, что особый интерес игре придает высокая цена совершенной ошибки. Имеет собственные дебютные разработки.

Кирилл Титов справа

Илья Малашкин (14 лет) в этом году занял второе место во всероссийском фестивале в Краснодарском крае по таврелям с классическим контролем времени, участвуя в турнире со взрослыми таврелистами, и также взял «серебро по блицу». После того, как тренер показал эту игру, его сразу заинтересовал процесс построения башен и захват фигур соперника в плен. Илья считает, что в таврели может хорошо играть любой человек, и шахматные знания здесь иметь не обязательно.

Сестры Кристина (15 лет) и Ася (16 лет) Якоревы занимаются таврелями всего два года, но уже показали достойные результаты в чемпионатах России и европы среди женщин. Девочкам нравится, что в русских шахматах много тактических возможностей и нужно всегда идти вперед. Являясь так же шахматистками и призерами областных первенств по классическим шахматам, не исключают, что таврели будет намного легче познавать тому, кто хоть немного знаком с азами шахмат.

«У таврелей есть огромный потенциал для развития в нашем регионе. Теперь когда мы начинаем работу как региональная федерация, у нас появилась возможность проводить официальные соревнования при взаимодействии со спортивными комитетами области, городов и районов, которые запланированы уже на конец 2023 года. В планах открытие секций в Пскове, Великих Луках и районных центрах. Наряду с подготовкой профессиональных спортсменов и развития массовости в регионе, мы так же ставим одной из своих приоритетных задач привлечение внимания общественности через таврели к сохранению русской культуры и традиций нашей страны», - заключил Григорий Шаранков.

Подробнее об этом виде спорта можно узнать в официальной группе федерации таврелей Псковской области по ссылке.