Спорт

Псковский облсовпроф займется развитием лыжной базы «Сосенка»

Псковский облсовпроф займется развитием лыжной базы «Сосенка» в Корытовском лесопарке. Об этом председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«Сегодня вместе с членами президиума Псковского облсовпрофа провели выездное совещание, посетили ряд объектов собственности профсоюзов. Осмотрели комплекс строений лыжной базы. Оценили, как объекты используются арендаторами», - рассказал Игорь Иванов.

Учитывая уникальный объект для города Пскова, продолжил он, было принято решение подойти комплексно к развитию данной территории с сохранением основного спортивного профиля.

«У нас есть несколько путей: либо с привлечением инвестора, либо самостоятельно. Всё будет детально обсуждаться с привлечением экспертов и профильных специалистов. Будет разработан проект развития!» - заключил глава профобъединения.