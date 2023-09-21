Спорт

«Олимпийский диктант» вновь пройдет в Великих Луках

Вторая просветительская акция «Олимпийский диктант» состоится в Великих Луках в ноябре 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Олимпийский диктант» – это просветительская акция, которая проводится для проверки знаний с целью популяризации олимпийского движения и повышения интереса к идеалам и ценностям олимпизма.

Просветительская акция «Олимпийский диктант» впервые была проведена 22 марта 2022 года по инициативе Великолукской олимпийской академии, Музея спорта и олимпийского движения Псковского края. Главной площадкой проведения диктанта стала Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.

Диктант осуществлялся в формате тестирования. Участники ответят на 40 вопросов по истории и современности олимпийского движения, которые посвящены не только международным и национальным, но и его региональным аспектам.