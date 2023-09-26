Спорт

Соревнования среди лыжников стартовали в Островском районе

Чемпионат и первенство Псковской области по ОФП среди лыжников-гонщиков стартовали на базе лыжного и биатлонного центра «Юность» в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в муниципалитете, в первый день состязаний состоялась гонка на лыжероллерах свободным стилем.

В соревнованиях участвовало около пятидесяти спортсменов из Пскова, Великих Лук, Острова, Невеля, Печор и Струг Красных.

Младшие лыжники (2010-2011 г.р) соперничали на дистанции 2,5 километра. В этой группе у девочек победила Ульяна Сердюкова из Печор, среди мальчиков первенствовал великолучанин Серафим Ласьков. У спортсменов 2008-2009 г.р., бежавших 3 километра, у девушек победила Маргарита Белова (Остров, ГАУ ПО Олимп). У юношей в этой возрастной группе первое место на пятикилометровке у Глеба Беляева из Струг Красных.

В возрастной группе 2006-2007 г.р. на трехкилометровке победила Екатерина Орехова из Печор. Ее земляк Александр Ольховский первенствовал на дистанции в 5 километров. Второй результат в этой возрастной группе у представителя островской команды Владислава Николаева.

В возрастной группе 2004-2005 г.р. на дистанции 10 километров победу отпраздновал Кирилл Расторгуев из Невеля. Псковичка Мария Васильева победила в возрастной группе 1994-2003 г.р. на дистанции в 5 километров. На дистанции в 10 километров в этой группе два первых места у спортсменов островской команды: Сергея Васильева и Максима Лебедева.

В группе 1984-1993 г.р. первенствовала псковичка Ольга Калина (5 километров). В этой группе первое место занял Георгий Копаев (10 км). В возрастной группе 1974-1983 г.р. на десятикилометровке победил Юрий Васильев из Невеля. В старшей группе 1964-1973 года первенствовал великолучанин Григорий Федоренко (10 километров).

Президент Федерации лыжных гонок Псковской области Владлен Небейголова отметил, что сегодня погода благоприятствовала спортсменам, они показали достойные результаты.

В воскресенье, 1 октября, на кроссе ожидается большее количество участников.