Спорт

Свыше 100 человек собрало мероприятие клуба единоборств «Спортивное единство» в Пскове

Спортивно-патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Вместе против терроризма», прошло на территории клуба единоборств «Спортивное единство» в Пскове 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации клуба единоборств.

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

Мероприятие собрало более 100 человек. Его провели при поддержке проекта «Женское движение» «Единой России» в Псковской области, членом которого является руководитель клуба единоборств «Спортивное единство» Кристина Тимофеева, в рамках реализации проекта «Сектор силы». Проект стал победителем первого конкурса 2023 года Фонда президентских грантов.

Данное мероприятие совместили с благотворительной акцией в поддержку Красногородской школы-интерната и агрошколы.

В мероприятии приняли участие:

спортсмены клуба единоборств «Спортивное единство»;

воспитанники ВПК «Зубренок»

воспитанники Красногородской школы-интерната и Агрошколы;

дети и подростки микрорайона Запсковье.

Поездку на мероприятие для воспитанников школ организовали при поддержке Валерия Фролова. Как отметили в клубе, он принимает активное участие в развитии клуба единоборств «Спортивное единство» и вносит неоценимый вклад в развитие массового спорта Псковской области, а также оздоровление молодежной среды Псковской области. Он презентовал ребятам множество подарков к началу учебного сезона.

Все участники прошли спортивные испытания в пяти номинациях, по итогам которых были отмечены лучшие в 18 категориях. Победителей и призеров отметили грамотами и специальными призами. В завершении мероприятия участников ждало чаепитие.