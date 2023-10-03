Спорт

Документальное спортивное кино будут снимать в Псковской области

Псковская область вошла в список субъектов РФ, в которых совсем скоро начнутся съемки документального спортивного кино. Героями фильма могут стать жители региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по туризму.

АНО «Спортивная хроника» выиграла грант президентского фонда культурных инициатив с проектом серии документальных фильмов «Непридуманные истории». География проекта охватывает всю Россию: от Дальнего Востока до столицы.

В настоящее время ведется поиск героев для кино. Ими могут стать дети-спортсмены их тренеры и наставники с необычной судьбой и уникальной историей.

«Если спорт помог вам пройти самые сложные испытания в жизни, сделал вас настоящим человеком, научил идти вперед и не бояться трудностей, или если вы сами тренируете детей и через спорт закладываете в их умы понимание общечеловеческих ценностей – присылайте свои истории. О вас может узнать вся Россия!» - отметили в комитете.

Истории можно присылать на электронную почту: real_story@bk.ru.