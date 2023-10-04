Спорт

Николай Валуев посетит 25-й турнир по боксу памяти Евгения Клевцова в Великих Луках

Опубликована программа 25-го регионального турнира по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова, который состоится в спортивном комплексе «Стрелец» в Великих Луках с 12 по 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее спорта Псковского края.

Около 150 спортсменов заявились для участия в главном спортивном соревновании осени в Великих Луках. В этом году в Великие Луки приедут команды из Белоруссии, Карелии, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской и Новгородской областей, а также из разных уголков Псковской области.

13 октября в 14:30 состоится автограф-сессия и пресс-конференция с участием почетных гостей турнира.