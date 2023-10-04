Спорт

Мастер спорта провел тренировку для юных великолучан

В день рождения президента РФ Владимира Путина юные великолучане приняли участие в открытой тренировке, организованной партией «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии

Площадкой для ее проведения стала академия спорта. Тренировки смогли посетить все желающие, чтобы посмотреть, как построены занятия, и проверить, подходит ли этот вид спорта для их ребенка.

Тренировку для юных спортсменов провел мастер спорта Павел Иванов.