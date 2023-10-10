Спорт

Всероссийский марафон в поддержку донорского движения стартовал в Пскове

Всероссийский марафон в поддержку донорского движения #ДавайВступай стартовал в Пскове 11 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров рассказал о миссии данного марафона. «Сама миссия состоит в том, чтобы напомнить - донорство доступно, безопасно и безболезненно», - подчеркнул он.

Несколько лет назад Артем Алискеров и сам столкнулся с тяжелым диагнозом — лейкоз. Но ему удалось победить недуг, и теперь собственным примером он мотивирует онкобольных на выздоровление, оказывает поддержку и привлекает внимание к развитию донорского движения. Ранее в поддержку донорства стволовых клеток легкоатлет преодолел 333 км по Золотому кольцу России, а также пробежал 680 км по льду озера Байкал.

Псков стал 41 городом, где проходит акция #Давайвступай. Артем Алискеров проведет забег по городским достопримечательностям Пскова и преодолеет 42 км дистанции. В рамках Всероссийского марафона в поддержку донорского движения костного мозга #ДавайВступай каждый день, в каждом городе бегуна ждет новая дистанция. Акция стартовала в начале сентября и продлится 71 день.