Спорт

Великолукская академия физической культуры и спорта приглашает абитуриентов на экскурсию

День открытых дверей пройдет в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 11 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Академия проводит обучающее мероприятие «Как поступить в российский вуз в 2024 году» для абитуриентов и их родителей. Помимо предоставления пошаговой инструкции для поступающих, состоится презентация направлений подготовки ВЛГАФК и экскурсия по вузу.

Адрес: Великие Луки, площадь Юбилейная, 4. Мероприятие пройдет в актовом зале главного корпуса ВЛГАФК. Начало в 12.00.