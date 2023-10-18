Спорт

Олимпийские легенды встретились с коллективом ВЛГАФК

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спорту России» в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоялась встреча с победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Великолукская государственная академия физической культуры и спорта

В гости к студентам и преподавателям академии приехали представители Российского союза спортсменов, объединяющего Олимпийских Чемпионов и именитых спортсменов России: 3-кратная олимпийская чемпионка и 9-кратная чемпионка мира по фехтованию Галина Горохова, чемпионка Олимпийских Игр 1992 г., бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 г., двукратная чемпионка Европы по баскетболу Ирина Сумникова и бронзовый призер Олимпийских игр 1988 г., Чемпионка мира, многократная чемпионка СССР, 4-кратная рекордсменка мира Тамара Быкова.

Наших выдающихся соотечественников приветствовали Андрей Петров, проректор по спортивной и воспитательной работе ВЛГАФК, Андрей Беляев, глава администрации города Великие Луки, Дмитрий Белюков, декан ВЛГАФК, депутат Великолукской городской думы.

Легенды спорта рассказали о своей спортивной биографии, о деятельности Российского союза спортсменов, ответили на вопросы студентов, узнали о планах и задачах, которые ставят перед собой молодые люди.

В завершении встречи состоялись автографсессия и фотосессия.

Встреча прошла в тёплой и дружеской атмосфере, чему способствовали эмоциональность и открытость диалога в формате «вопрос - ответ», а также взаимопонимание внутри профессионального спортивного сообщества.

Почётым гостям от имени ректора ВЛГАФК Вячеслава Николаевича Шляхтова были вручены Благодарности за вклад в воспитание молодёжи, а также памятные сувениры. Легенды спорта, в свою очередь, вручили Благодарственные письма РСС руководству вуза и города.

После встречи с коллективом ВЛГАФК звёзды спорта посетили Музей спорта и олимпийского движения Псковского края.