Спорт

Юные псковские спортсмены посетили шоу чемпиона мира в Москве

Дети участников специальной военной операции из Псковской области посетили шоу российского гимнаста Алексея Немова в Москве. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«27 наших ребят-спортсменов, детей участников СВО, посетили уникальное шоу Алексея Немова в Москве. Такая поездка – замечательная возможность не только отдохнуть, но и увидеть выступление более 350 ярких спортивных звёзд нашей страны», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона выразил благодарность четырёхкратному олимпийскому чемпиону, пятикратному чемпиону мира, и «большому другу Псковской области» Алексею Немову за такой подарок для псковских ребят.

«Уверен, такие яркие впечатления останутся в памяти наших юных спортсменов надолго», - добавил Михаил Ведерников.