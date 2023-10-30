Спорт

Футбольный клуб «Луки-Энергия» обыграл Тверь на выезде со счетом 3:1

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграл с «Тверью» в рамках 15-го тура LEON-Первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б» 30 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПЛН Спорт».

«"Луки-Энергия" уверенно обыгрывает Тверь на выезде со счетом 3:1. Победа над соседями по турнирной таблице позволяет великолучанам улучшить турнирное положение», – сообщили в Telegram-канале.

Голы: Никита Шепет - 0:1. Даниил Шабалин, - 0:2. Никита Поляков - 0:3 (с пенальти); Павел Коркин - 1:3.

Матч прошел в Твери на искусственном поле стадиона «Юность», расположенном по адресу: улица Вокзальная, 7.