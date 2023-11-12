Спорт

Наталья Юрченко: Без ежедневной зарядки жить невозможно

Директор ГТРК «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко каждое утро начинает с зарядки. Об этом она сообщила в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ежедневная зарядка — это "обязон", без этого даже жить невозможно. Утром встаю и первое, что делаю — это зарядку. Это растяжка, она сильно прогревает и заряжает тебя», — сказала Наталья Юрченко.

По мнению гостьи студии, для ежедневной зарядки главное — это желание, а время найдется.

«Если ты не хочешь, не желаешь, не стремишься — ты найдешь сто тысяч оправданий, а если ты хочешь быть здоровым, молодым, бодрым, подтянутым, красивым — ты вырвешь это время в любой ситуации и подстроишь график», — подчеркнула Наталья Юрченко.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Уникальность программы состоит в том, что ведет ее не профессиональный спортсмен или тренер, а человек, который сделал себя сам — депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он выбрал спорт в сознательном возрасте — уже после того, как состоялся как бизнесмен и политик. С помощью своих гостей и на своем личном примере ведущий докажет радиослушателям, что никогда не поздно прийти в спорт, что спорт — это новые возможности и другое качество жизни.