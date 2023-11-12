Спорт

Первенство Пскова по карате состоится 18 ноября

Открытый чемпионат и первенство города Пскова по карате (WKF) пройдут в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Соревнования состоятся в рамках отбора на чемпионат и первенство Псковской области, которые пройдут 16 декабря. По итогам турнира будет сформирована сборная города Пскова

В соревнованиях примут участие более 300 участников из Пскова, Псковской области и Великого Новгорода. Будут разыграны комплекты наград в категориях:

индивидуальное ката,

ката группа,

индивидуальное кумите,

командное кумите.

Турнир проходит в рамках реализации проекта «Тренировки. Соревнования. Победа. Выявление талантливых спортсменов города Пскова», реализуемой спортивной федерацией карате города Пскова при поддержке правительства Псковской области. Турнир будет финальным мероприятием в рамках реализации проекта. По итогам проекта спортсмены-победители в своих категориях получат полную экипировку для тренировок и соревнований.