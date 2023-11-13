Спорт

Всероссийские соревнования «Надежды России» вновь пройдут в Великих Луках

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России» в этом году в очередной раз примет спортивный комплекс «Стрелец» в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

В соревнованиях примут участие сильнейшие лучники России. На сегодняшний день заявки подали более 700 спортсменов из 40 регионов. Открытие состязаний состоится 22 ноября в 10:00. Все участники будут бороться за право попасть в молодежную сборную России.

«По мнению специалистов, "Стрелец" — один из лучших спортивных комплексов в России, предназначенных для проведения соревнований и учебно-тренировочных занятий по стрельбе из лука. Кроме того, в спорткомплексе созданы все условия для занятий массовым спортом. Приходите болеть за наших!» - добавил Николай Козловский.