Спорт

Спецназовец провел для юных псковичей мастер-класс по самбо

Сотрудник отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, мастер спорта России по самбо Павел Фалилеев провел мастер-класс для юных псковских спортсменов 16 ноября, во Всероссийский день самбо. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УФСИН, мероприятие состоялось в спортивном обществе «Динамо». Участие в мастер-классе приняли юные спортсмены-воспитанники секции самбо общества «Динамо».

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Встреча с майором внутренней службы началась со знакомства и бурных аплодисментов в адрес его достижений. Павел Николаевич рассказал ребятам о выдающихся спортсменах, стоявших у истоков становления самбо как вида борьбы, отметил, какие есть его разновидности, чем они схожи и чем отличаются друг от друга», - рассказали в ведомстве.

Тренировка продолжилась разминкой с применением различных техник и элементов. Сотрудник спецназа провел мастер-класс, на котором показал любимые приемы и посмотрел, что уже сегодня умеют начинающие самбисты.

«Завершилось мероприятие живым общением детей с мастером спорта России по самбо, фотографированием на память и крепкими рукопожатиями с приглашением прийти в гости вновь. Павел Фалилеев поблагодарил организаторов встречи за предоставленную возможность и пообещал, что обязательно повторит такую тренировку», - добавили в УФСИН.