Спорт

Самбисты провели мастер-класс по борьбе для псковских курсантов

Спортивное мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню самбо, состоялось Псковском филиале университета ФСИН России 16 ноября. Организатором выступили сотрудники кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки и спортивное общество совета обучающихся образовательной организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Мастер-класс для обучающихся Псковского филиала университета провели курсанты, которые профессионально занимаются борьбой самбо: Ислам Качмазов и Александр Котельников – кандидаты в мастера спорта, Кирилл Эглинскас имеет первый взрослый разряд, у Александра Теремецкого – второй взрослый разряд.

«Мы очень довольны проведенным мероприятием. Спортсмены продемонстрировали сокурсниками различные приемы борьбы и пригласили всех желающих серьезно заняться этим видом спорта, чтобы те в будущем смогли составить им конкуренцию. И это очень здорово, потому что самбо способствуют формированию твердого характера, тренируют выносливость и самодисциплину. Можно сказать, что это не только спорт, но и система воспитания», – отметила председатель спортивного общество совета обучающихся курсант образовательной организации Елизавета Никитина.