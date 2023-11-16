Спорт

Псковичи приняли участие в форуме «Время самбо» в Москве

Более тысячи участников из регионов страны собрал II Всероссийский форум «Время самбо», организаторами которого выступили партпроект «Zа самбо» и профильная спортивная федерация. Мероприятие прошло в Международном центре самбо в Лужниках. В состав официальных делегаций вошли действующие спортсмены и ветераны самбо, тренеры, координаторы партпроекта, делегаты межрегиональных форумов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

От Псковской области участие в форуме приняли региональный координатор партпроекта «Zа самбо», председатель региональной федерации дзюдо, чемпион Европы, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров и региональный председатель общественного совета проекта, председатель Псковского регионального отделения всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский.

Участников форума приветствовал первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, который зачитал текст обращения президента России Владимира Путина. С приветственным словом и поздравлением к делегатам обратился секретарь Генсовета «Единой России», председатель общественного совета партпроекта «Zа самбо» Андрей Турчак.

На пленарном заседании форума обсудили реализацию партпроекта, развитие инфраструктуры для занятий самбо в школах, вузах и на селе, вопросы подготовки тренеров, роли самбо в патриотическом воспитании, обменялись успешными региональными практиками по развитию этого вида спорта и подвели предварительные итоги 2023 года. На площадке форума Всероссийская федерация самбо учредила Знамя самбо, Клятву самбиста и его Кодекс.

«В Псковской области самбо является одним из самых популярных видов спорта. Им занимается более двух тысяч детей, копилка достижений которых постоянно пополняется. Такие форумы – это прекрасная возможность пообщаться с коллегами, встретить друзей из разных регионов. На мероприятии было огромное количество титулованных спортсменов и чемпионов. Это, например, Беслан Мудранов, Дмитрий Исаев, Сурик Балачинский и многие другие», – рассказал Владимир Владимиров и добавил, что в ходе форума им была достигнута договоренность с чемпионом и призёром чемпионатов России по дзюдо, обладателем суперкубка мира по дзюдо, чемпионом России и мира по самбо, заслуженным мастером спорта России по самбо, тренером сборной России по самбо, кандидатом педагогических наук Дмитрием Максимовым, который посетит Псковскую область и проведет обучающий семинар для тренеров нашего региона по самбо.