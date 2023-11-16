Спорт

Заявки на участие в первенстве города по мини-футболу принимают в Пскове

Федерация футбола города Пскова приглашает принять участие в традиционном первенстве города по мини-футболу среди команд второй лиги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации.

На соревнования могут заявляться как уже принимавшие участие команды, так и новые коллективы. Место проведения матчей - спортивный комплекс «Писковичи». Старт турнира запланирован на конец декабря.

Получить положение, список подтвердившихся команд, узнать все подробности и подать заявку можно по телефону: 8911-359-11-20 (Юрий).

В прошлом сезоне в чемпионате Пскова по мини-футболу участвовали 24 команды, из них 10 – во второй лиге, 6 – в первой, и 8 – в высшей.