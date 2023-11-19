Спорт

Чемпионат и первенство города по карате WKF прошли в Пскове 18 ноября

Чемпионат и первенство города по карате WKF прошли в Пскове 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: спортивная Федерация карате города Пскова

Более 350 участников боролись за право подняться на пьедестал в своих категориях. В соревнованиях приняли участие не только псковские спортсмены, но и приглашенные команды из Великих Лук, Невеля, Новосокольников и Великого Новгорода.

«По итогам турнира спортсменам будут присвоены разряды и сформирована сборная города Пскова. Благодаря правительству Псковской области сборная города получит комплект экипировки для выступления на соревнованиях. Ребята шли к финалу целый год и мы благодарны правительству Псковской области за то, что наш проект был высоко оценен конкурсной комиссией и поддержан», - отметил председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

В этом году турнир вступил завершающим мероприятием проекта «Тренировки. Соревнования. Победа. Выявление талантливых спортсменов города Пскова», реализуемой спортивной федерацией карате города Пскова при поддержке правительства Псковской области.