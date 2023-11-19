Спорт

Пскович стал победителем на всероссийских соревнованиях по ушу

Псковский спортсмен Андрей Егоров впервые в истории области стал победителем на всероссийских соревнованиях по ушу, которые проходили в Москве с 17 по 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил представитель спортсмена.

Андрей Егоров победил в номинации «таолу-тайцзицюань» - это спортивный комплекс ушу с элементами акробатики. Всего на счету атлета четыре медали, в числе которых теперь есть золото.

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из России и команда студентов из Китайской Народной Республики.