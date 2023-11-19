Спорт

Псковские профсоюзы поздравили спортсменов с 60-летием академической гребли

Председатель Псковского регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов в минувшую пятницу, 17 ноября, поздравил спортсменов и ветеранов спорта с 60-летием академической гребли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Я очень рад поздравить всех причастных с этим, несомненно, великим для региона юбилеем. 60 лет - это значимая дата. За это время псковские спортсмены много раз поднимались на пьедестал на соревнованиях всех уровней, защищали спортивную честь нашей страны, достигали новых рекордов, становились чемпионами мира. Профсоюзы всегда поддерживают спорт, а с академической греблей у нас особые, теплые отношения. Желаю вам новых достижений и побед», - подчеркнул Игорь Иванов в своем поздравлении.