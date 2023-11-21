Спорт

Первенство и чемпионат СЗФО по кудо провели в Пскове 18 и 19 ноября

Первенство и чемпионат Северо-Западного федерального округа по кудо прошли в Пскове 18 и 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Псковской области, Архангельска, Калининграда, Ухты, Череповца, Вологды, Инты и Выборга. Всего 224 спортсмена.

По итогам турнира Псковская область завоевала первое общекомандное место на первенстве, принеся в копилку 13 золотых медалей, и второе общекомандное место в чемпионате, завоевав две золотые медали.

27 юных спортсменов Псковской области в возрасте от 12 до 17 лет отобрали на первенство России 2023, которое пройдет 9 и 10 декабря 2023 в Москве. И пять спортсменов отобрали на чемпионат России, который состоится в феврале 2024 года.