Спорт

Федерации фехтования Псковской области исполнилось 50 лет

Глава Пскова Борис Елкин поздравил фехтовальщиков с юбилеем спортивной федерации.

«История фехтования в Пскове берет начало в 1973 году, когда Сергей Геннадьевич Любимов основал на базе завода ТЭСО подростковый клуб «Мушкетер». Благодаря высоким результатам спортсменов в 1985 году клуб получил статус спортивной школы», - напомнил глава города в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за полувековую историю подготовлено 15 мастеров спорта СССР и России, 70 кандидатов в мастера спорта

более 50 тренеров. Псковские фехтовальщики не раз становились победителями и призерами крупнейших соревнований. На Всероссийской летней Спартакиаде 2016 года Вероника Зызина завоевала «золото» в личном зачете, а команда юношей получила «серебро». В этом году на Всероссийских соревнованиях в Москве Ева Белоцерковская стала «золотой» медалисткой, а Татьяна Петрова – «серебряной». На Всероссийском турнире в Смоленске команда девушек из Пскова заняла 2-е место, а команда юношей - 3-е.

«Сегодня более 150 юных фехтовальщиков занимается в спортивной школе «Лидер». Поздравляю с праздником наших талантливых спортсменов и тренеров! От всего сердца желаю вам вдохновения, бесконечной энергии и новых больших побед», - пожелал Борис Елкин спортсменам.