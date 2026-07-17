Псковские гимнасты научились преодолевать навесную переправу и стрелять из пневматической винтовки

Занятие по допризывной подготовке, посвященной преодолению навесной веревочной переправы, провели для ребят Федерации спортивной гимнастики города Пскова. Переправа была натянута во дворе здания ДОСААФ между деревьев через условный овраг. Об этом сообщили в Федерации.

Фотографии: «Искра-ZOV»

На предыдущем занятии старшие гимнасты знакомились со страховочной системой, учились вязать специальные узлы и делать страховочные усы на системах.

Гимнастам показали, как нужно страховать товарищей при переходе через овраг, как наводить переправу и натягивать веревку с помощью системы полиспаст. А также, как снимать веревки со старта, находясь уже на другом берегу.

Сначала старшие ребята навели навесную переправу и сами попробовали перебраться на другую сторону. Как оказалось, это не так-то просто — тянуть на руках свой собственный вес. Затем на занятие пригласили всех, кто был в этот момент на тренировке. Девочки и мальчики старше шести лет тоже попробовали перебраться самостоятельно и потянуть товарищей по веревке. Некоторые прошли препятствие два раза.

Также на этом занятии дети по желанию пробовали себя в стрельбе из пневматической винтовки и проходили препятствия на полосе препятствий «Тропа боевого братства капитана Михаила Гурского», расположенной во дворе здания ДОСААФ.

Занятия по допризывной подготовке в Федерации спортивной гимнастики города Пскова проводятся при участии военно-патриотического клуба «Искра-Zov» в рамках проекта «Мы будем служить России», реализуемого на средства Фонда президентского гранта.