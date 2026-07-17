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«Только ты и твоё тело»: псковичей призывают решиться на «СуперЗарубу»

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Спортсменов и любителей приглашают на гонку с препятствиями «СуперЗаруба», которая состоится в парке 300-летия прокуратуры России на улице Никольской в Пскове 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе «Супер-фитнес». 

Фотографии: «Супер-фитнес»

«Боишься, что не справишься? А ты уже готов. Ты бегаешь по утрам. Или ходишь в зал пару раз в неделю. Или просто не хочешь терять форму. Ты смотришь на гонки с препятствиями и думаешь: «Это для профи. Я не потяну. Там рукоходы, стены, грязь…» Стоп. Функциональный формат на «Тропе зверя» — это не про рукоходы и стены. Это про 10 минут твоей силы. Прыжки, махи, ситапы, бёрпи, бег 200 метров. Всё — по 20 повторений. Несколько кругов. Никаких рукоходов. Никаких стен. Никакой жести. Только ты и твоё тело. То, с чем ты работаешь каждый день в зале или в парке. Здесь не нужно быть командой. Здесь ты — сам за себя. Твой результат — только твой. Никто не подведёт. Никто не отвлечёт. Ты не боишься проиграть. Ты боишься попробовать и понять, что ты можешь больше, чем думал. Функционал — это твой шанс проверить это. Без страха. Без привязки к другим. Просто ты и 10 минут работы», - рассказали о формате соревнований организаторы.

Регистрация для участников открыта, количество мест ограничено.

«Приходи. Проверь себя», - призвали в «Супер-фитнесе». 

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