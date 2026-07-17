Спорт на районе: хватает ли Пскову площадок для занятий на улице

За последние несколько лет в Пскове появились новые спортивные площадки, школьные стадионы и скейт-парк, а в ближайшее время в городе планируют открыть еще несколько объектов. Однако, несмотря на развитие инфраструктуры, нынешнего ее количества все еще недостаточно. В отдельных районах ощущается дефицит мест для занятий спортом, а жители продолжают обращаться с просьбами построить новые площадки и привести в порядок уже существующие. Псковская Лента Новостей разобралась, как сегодня обстоят дела с дворовым спортом в городе и могут ли школьные спортивные объекты восполнить нехватку муниципальных.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

По данным городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи, сейчас в Пскове работают 12 воркаут-площадок, четыре футбольных поля, одна универсальная спортивная площадка и одна хоккейная коробка. При этом значительную часть спортивной инфраструктуры города составляют школьные площадки. На территории 15 учреждений есть воркаут-зоны, универсальные спортивные площадки также есть у 15 школ, футбольных площадок меньше – они есть у десяти школ. Хоккейных коробок на территории псковских образовательных учреждений нет.

Это количество не остается постоянным – в городе регулярно появляются новые места для занятий спортом. За последние три года в Пскове оборудовали «умную» спортивную площадку и скейт-парк на улице Кузбасской Дивизии, пляжную волейбольную площадку на улице Яна Фабрициуса. По школьным спортивным объектам темпы строительства гораздо выше. За те же три года они появились на территории десяти школ, гимназий и лицеев. Среди них не только обычные спортивные площадки, но и несколько стадионов, а также беговые дорожки.

Строительство таких объектов не останавливается. В этом году спортивную площадку обустроят рядом с домами №107 и №120 по улице Военный городок-3. Кроме того, в городе появится новая «умная» спортивная площадка. Что же касается школ, то в 2026 году обновление спортивной инфраструктуры запланировано на территории лицея №4 «Многопрофильного», Псковского педагогического комплекса и школы №18.

Дефицит сохраняется

Однако несмотря на все вышеперечисленное нельзя сказать, что в городе созданы идеальные условия для занятия спортом на воздухе. Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи констатирует, что сейчас количество спортивных площадок в Пскове не соответствует нормативам.

«Существуют районы, где ощущается дефицит спортивных объектов. Граждане таких районов нам сигнализируют об этом путем подачи обращений. Мы в свою очередь пытаемся решить данную проблему», – сообщили в комитете.

Кроме того, псковичи регулярно пишут обращения о ремонте площадок и отдельных элементов оборудования. В среднем комитет получает одно-два обращения в месяц, касающихся строительства новых площадок и ремонта действующих.

Спорт с ограничениями

Поскольку муниципальных спортивных площадок недостаточно, особое значение приобретают объекты при школах. Они открыты для жителей микрорайонов во внеучебное время. Однако сейчас спортивные площадки есть не во всех образовательных учреждениях Пскова – в первую очередь из-за того, что в некоторых местах установить их просто невозможно из-за особенностей размещения коммуникаций инженерных сетей. Так что и они в полной мере не могут восполнить нехватку.

По данным городского управления образования, школьные спортивные объекты востребованы у псковичей.

«В управление поступают обращения граждан по поводу состояния школьных спортивных площадок, так как все больше жителей активно занимаются спортом, регулярно посещают спортивные площадки. Все обращения своевременно отрабатываются, недочеты устраняются».

При этом в ведомстве пояснили, что законодательство не требует, чтобы около каждой школы обязательно была спортивная площадка. «Задача школы – создать условия для проведения уроков физкультуры и спортивных занятий. В случае отсутствия на территории учреждения площадки, отвечающей за определённый вид спорта, для проведения занятий по физической культуре и спортивных соревнований допускается использование спортивных сооружений и площадок, которые расположены за пределами собственной территории школы», – поделились в управлении.

Еще одна проблема псковского уличного спорта – исчезновение из дворов хоккея. На территории города находится одна хоккейная коробка, и с 2020 года она не заливается – зимой на ней играют в футбол. В комитете по спорту рассказали, что ее перестали заливать из-за того, что этот процесс, а также само содержание льда требуют очень больших человеческих ресурсов и материальных затрат. Кроме того, в ведомстве отметили, что коробка была мало востребована среди горожан. При этом уже несколько лет подряд в Пскове заливают катки. Однако возможность для игры в хоккей под открытым небом в городе фактически исчезла.

В целом, несмотря на строительство новых объектов, ситуация с дворовым спортом в Пскове остается далекой от идеала. Спортивная инфраструктура постепенно развивается, но пока это развитие не успевает за потребностями жителей. А значит, вопрос о том, сможет ли каждый пскович найти место для занятий спортом рядом со своим домом, остается открытым.

Елизавета Левадная