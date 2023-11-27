Спорт

Псковичи участвуют в Международном юношеском турнире по настольному теннису

Сегодня команда клуба Nordman прибыла в Санкт-Петербург для участия в XXIII Международном юношеском турнире по настольному теннису памяти Николая Никитина. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Завтра стартует отборочный этап, спортсменам предстоит провести серию игр на протяжении двух дней. Псковскую область в возрастной категории до 16 лет представляет команда в составе Андрея Чугаева и Рустама Рузиева. Тренер команды - Степан Бутырко.

Участие в этом турнире принимают сильнейшие спортсмены, юноши и девушки, практически из всех регионов России, а также из стран ближнего зарубежья - Белоруссии, Армении, Казахстана и Узбекистана.

«Желаем нашей команде успешных игр и удачи!» - добавил Юрий Сорокин.